Bir ihbarı değerlendiren Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hisar Mahallesi'nde sokak köpeğini sopayla dövdüğü iddia edilen üç kişiyi yakaladı.

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan şüphelilere, Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından toplam 3 bin 897 lira para cezası kesildi.

Veteriner kontrolünden geçen köpeğin sağlıklı olduğu öğrenildi.

"Tedavisi tamamlanan köpeğe bir esnafımız sahip çıktı"

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanına yapılan şiddetin üzücü olduğunu söyledi.

Köpeğin belediye veteriner hekimi tarafından tedavisinin tamamlandığını ifade eden İnan, "Sokak hayvanlarına yapılan şiddete her zaman karşıyız. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızı hayvanlara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Ayrıca tedavisi tamamlanan köpeğe bir esnafımız sahip çıktı." dedi.

İlçede esnaflık yapan Adnan Yıldırım da sokak köpeğine yapılan şiddete üzüldüğünü ve köpeğe sahip çıktığını belirtti.

Kaynak: AA