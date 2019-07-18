7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Nurettin Sönmez ile avukatı katıldı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Sönmez, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, ele geçirilen dijital materyallerinde FETÖ elebaşının videosunun tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Sönmez'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Kaynak: AA