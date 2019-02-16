Türkiye
HDP Bozova İlçe Başkanı Yıldırım tutuklandı
16 Şubat 2019 Cumartesi 19:27 - Son Güncelleme 16 Şubat 2019 Cumartesi 19:27
Şanlıurfa'da, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP Bozova İlçe Başkanı Ömer Yıldırım tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla dün gözaltına alınan Yıldırım'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım tutuklandı.
Kaynak: AA
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