Bismil ilçesinde bir düğün salonunda aileleriyle birlikte misafir edilen çocuklar için düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya çocuklara çeyrek altın taktı, oyuncak hediye etti.

Yemekli etkinlikte animasyon gösterisiyle çocuklar doyasıya eğlendi.

Belediye Başkan Vekili Kaymakam Yüksel, geçen yıl belediye olarak 110 çocuğu sünnet ettirdiklerini anımsattı.

Bu yıl 168 çocuğu sünnet ettirdiklerini belirten Yüksel, "Belediye olarak çocuklara kirvelik yaptık. Sünnet, çocuklarımızın erkekliğe adım atmalarında en önemli gündür. Çocuklarımızla birlikte olmak için böyle bir şölen tertip ettik." ifadelerini kullandı.

Bu coşkunun bundan sonra da devam etmesini, geleneksel hale getirilmesini istediğini kaydeden Yüksel, sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde doğumundan ölümüne kadar her zaman vatandaşların yanında olduklarını dile getirdi.

Yüksel, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın, bu anlamlı günde belediye başkanları olarak kirveleri olmamız gerekiyor. Toplu nikahlar kıyıyoruz, orada da o mutlu günlerine şahit oluyoruz. Biz istiyoruz ki hemşehrilerimizin iyi günlerinde yanlarında olalım ama zor günleri olursa hastalık, vefat gibi o zaman da yanlarındayız, acılarını paylaşıyoruz."

Çocuğunu sünnet ettiren Turan Çelebi de belediyenin yaptığı etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Çelebi, "Belediyenin yaptıkları ortada. Çocukların eğlenebileceği böyle etkinliklerin olması güzel. Millet olarak geliyoruz. Çok memnunum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Böyle etkinliklerin daha çok olmasını istiyoruz. Biz böyle bir etkinlik yapamazdık." dedi.

Sünnet olan 11 yaşındaki Ali Sami Yağız da etkinliğin güzel olduğunu ve eğlendiklerini belirtti.

Yağız, "Kaymakama çok sevgilerimi iletiyorum. Hem çeyrek altın hem de hediye aldım. Palyaçoları çok sevdim." diye konuştu.

Etkinliğe, AK Parti Bismil Belediye Başkan adayı Mustafa Kemal Arslan ve kamu kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA