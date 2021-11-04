Hayvanları sahipsiz bırakmıyorlar, Türkiye'nin 81 ilinde imdatlarına yetişiyorlar.

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi, 1 yılda hayvanlara yönelik şiddetin önüne geçmek için önemli çalışmalara imza attı.

Veterinerlik mezunu polislerin gönüllülük esasına dayalı olarak kabul edildiği özel ekipler, İstanbul'da 57 hayvanı kurtardı.

Kurtarılan hayvanların 15'ini yasaklı ırk olarak bilinen pitbull köpekleri oluşturdu.

Hayvanlara kötü muamele eden kişiler cezasız kalmadı

Ekipler, uygulama aracılığıyla kendilerine gönderilen fotoğraf ve konum bilgisi üzerinden kısa sürede olay yerine ulaşıyor.

Hayvana kötü davrananlar, şiddet uygulayanlar, tehlike arz eden ırkların üretimi ve satışını yapanlar ile sokak hayvanına aracıyla çarpıp kaçanlar hakkında işlem yapıldı. 1 yıl içinde, 166 kişiye 450 bin liranın üzerinde cezası kesildi.

El konulan hayvanlar tedavileri yapıldıktan sonra ilçelerdeki hayvan barınaklarında geçici korumaya alındı.