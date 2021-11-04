Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda şeker yüklü tır devrildi: Ulaşım aksadı
[Fotoğraf: DHA]
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şeker yüklü tırın devrilmesi ulaşımın aksamasına neden oldu.
İstanbul istikametinde seyreden A.R.T. idaresindeki şeker yüklü tır, Arifiye-Sapanca geçişinde kontrolden çıkarak devrildi.
Şekerlerin yola dökülmesi sonucu yol kısmen ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, sürücüleri Adapazarı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmaları ve tırın kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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