Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bu nedenle de hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Maltepe’de bulunan Büyükbakkalköy Hayvan Pazarı'nda da kurbanlık hayvan satışları başladı.

Koronavirüs salgını, pazarlardaki kurbanlık satışlarını da etkiledi. Hayvan satıcıları, pazarların geçen yıldaki kadar dolu olmadığını ve satışlarının az olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Ayrıca, hayvan pazarlarında salgın nedeniyle el ele tutuşarak pazarlık yapılamıyor. Alıcı ve satıcı, aralarına sosyal mesafe koyarak bir sopanın iki ucunu tutup kurban pazarlığı yapıyor.

Büyükbakkalköy Hayvan Pazarı'nda bulunan 1 ton ağırlığındaki kurbanlık boğa da aynı şekilde pazarlık yapılarak satıldı.

[Fotoğraf: İHA]