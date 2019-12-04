Haydarpaşa Garı, açıldığı 1908'den beri İstanbul'un en önemli simgelerinden biri.

Gar, 2010 yılında çıkan yangınla büyük hasar gördü. Marmaray Projesi nedeniyle de 2012'de tren seferleri durduruldu.

Garda yıllardır restorasyon çalışmaları sürüyordu. Şimdi o çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

Haydarpaşa Garı, yolcularına kapılarını tıpkı eskiden olduğu gibi açacak. Öncelik hızlı trenlere verilecek, kalan kapasite de şehirlerarası trenler için kullanılacak.

Bekleme salonu, gişeler, duvar işlemeleri, tahta kapılar, tavan süslemeleri... Her ayrıntıya özen gösterildi. 2010'da yanan çatıda ise tüm çalışmalar tamamlandı.

Gardaki arkeolojik kazılar da sürüyor. Hassasiyetle yürütülen çalışmalar nedeniyle garın açılmasının önümüzdeki yılın sonuna doğru olması bekleniyor. O gün geldiğinde Haydarpaşa Garı, yine o eski günlerine kavuşacak.

Haber: Elif Akkuş

Kamera: Deniz Kahraman