Haydarpaşa Garı'nın içinden ilk görüntüler04 Aralık 2019 Çarşamba 16:10 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 16:50
2010 yılında çatısında yangın çıkan ve büyük zarar gören Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon çalışması büyük oranda tamamlandı. Gar binasının son durumunu ilk kez TRT Haber görüntüledi.
Haydarpaşa Garı, açıldığı 1908'den beri İstanbul'un en önemli simgelerinden biri.
Gar, 2010 yılında çıkan yangınla büyük hasar gördü. Marmaray Projesi nedeniyle de 2012'de tren seferleri durduruldu.
Garda yıllardır restorasyon çalışmaları sürüyordu. Şimdi o çalışmalar büyük oranda tamamlandı.
Haydarpaşa Garı, yolcularına kapılarını tıpkı eskiden olduğu gibi açacak. Öncelik hızlı trenlere verilecek, kalan kapasite de şehirlerarası trenler için kullanılacak.
Bekleme salonu, gişeler, duvar işlemeleri, tahta kapılar, tavan süslemeleri... Her ayrıntıya özen gösterildi. 2010'da yanan çatıda ise tüm çalışmalar tamamlandı.
Gardaki arkeolojik kazılar da sürüyor. Hassasiyetle yürütülen çalışmalar nedeniyle garın açılmasının önümüzdeki yılın sonuna doğru olması bekleniyor. O gün geldiğinde Haydarpaşa Garı, yine o eski günlerine kavuşacak.
Haber: Elif Akkuş
Kamera: Deniz Kahraman