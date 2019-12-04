İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan hükümlü sanık Erdal Çetin getirildi. Yine başka suçtan hükümlü 4 sanığa ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini ve zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verilmesini talep etti.

Son sözleri sorulan sanıklar da beraatlerine karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Kürşat Yılmaz'ı "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 4 yıl 2 ay, "suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak yağmaya teşebbüs" suçundan 4 yıl 7 ay ve "yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, yargılama sürerken 24 Haziran 2018 seçimlerinde 27. Dönem Milletvekili seçilen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkındaki "nitelikli yağmaya teşebbüs" ve "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarından açılan davanın "yasama dokunulmazlığı" nedeniyle TBMM kararına kadar yargılamanın durdurulmasına ve dosyanın ayrılmasına hükmetti.

Savunmaları alınmayan sanıklar Orhan Mulğan, Ümit Şimşek ve Yavuz Kaşıkçı hakkındaki "nitelikli yağma" suçundan açılan davanın ayrılmasına da hükmeden heyet, bu sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, kararında "örgüte yardım etmek" suçundan yargılanan sanık İbrahim Tatlıses'in Ocak 2005'te "Asena" lakaplı mağdur dansöz Onur Çakmak'ın sahneye çıkmaması için örgüte para vererek yardımda bulunduğu, Alişan olarak tanınan türkücü sanık Alişan Serkan Tektaş'ın ise 2004 yılı içerisinde korumalığını yapması için örgüte yardımda bulunduğunu belirti.

Heyet, bu sanıkların örgüt adına faaliyette bulunmayan sanık sıfatında olduğu ve zaman aşımı sürelerinin hüküm tarihi itibariyle gerçekleştiğinden haklarındaki davanın düşürülmesini hükme bağladı.

Mustafa Öner, Erdal Çetin, Murat Savaş, Abdurrahman Naci Sevinç, Yüksel Gülbahçe, Mehmet Akyıldız ve Zekeriya Bacacı ise "nitelikli yağma" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından 4 yıl 7 aydan 12 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

Heyet, 8 kişi hakkında açılan davanın düşürülmesine, 8 sanığın ise tüm suçlamalardan beraatine karar verdi.

Davanın geçmişi

Kapatılan TMK ile görevli İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde, sanıklar Kürşat Yılmaz, İbrahim Tatlıses ve Alişan ile manken Tuğba Özay gibi ünlü isimlerin yargılandığı dava, 19 Ocak 2010 tarihinde karara bağlanmıştı.

Mahkeme heyeti, Kürşat Yılmaz'ın "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "nitelikli yağma", "tehdit", "kasten adam yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından toplam 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Yargıtay 6'ncı Ceza Dairesi, İbrahim Tatlıses ile Alişan hakkında suç örgütüne yardım etme suçundan verilen 1 yıl 10 hapis cezasını eksik değerlendirme yapıldığı gerekçesi ile bozmuştu. Suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Kürşat Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 47 sanık hakkındaki kararlar ise kısmen onanmış, kısmen de bozulmuştu.

İş adamı Korkmaz Yiğit, manken Nihal Tuğba Özay'ın da aralarında olduğu 13 sanık hakkında ''yağma'', ''yağmaya teşebbüs etmek'', ''devletin emniyet teşkilatını alenen aşağılamak'', ''örgüt üyeliği'' ile ''örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçlarından verilen berat kararları da onanmıştı.

Bazı müştekilere ilişkin olarak bazı sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükümleri ise zaman aşımı süresi dolduğundan düşürülmüştü.

Kaynak: AA