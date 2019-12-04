Giresun halkının yarım asırlık hayali olan Eğribel Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Tünel, 118 kilometre olan Şebinkarahisar-Giresun kara yolunu 89 kilometreye düşürecek. Giresun'u İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayacak.

Tünellerin her birinin uzunluğu 5 bin 905 metre olacak. Bu sayede Giresun-Sivas karayolunda ulaşım rahatlayacak. 2 il arasındaki süre 4 saate düşecek.

Eğribel Tüneli hizmete girdiğinde Türkiye'nin en uzun üçüncü tüneli olacak. Tünelin tek tüpündeki kazı çalışmaları tamamlandı. Diğer tüpte kalan 95 metrelik kısmın 6 ay içinde bitmesi hedefleniyor.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Türkiye ekonomisine bölge kültürüne bölge turizmine çok büyük katkılar sağlayacak. Her şeyden önce de emniyetli ve konforlu geçiş sağlanacak" dedi.

Kazı destek çalışmaları 2 bin 200 metre rakımda devam ediyor. Çalışma bittiğinde her iki tüpte kemer beton imalatlarına başlanacak. Eğribel Tüneli, inşaatının 2021 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber