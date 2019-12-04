İzmir'de zabıta ekipleri, merkezi ısıtma sistemlerinde kömür kullanan binalarda denetimi sıklaştırdı. Yapıların yetki belgeleri kontrol ediliyor. Amaç kış ayında havanın temiz kalması.

Ekipler hava kirliliğini önlemek için kömürle ısınan apartmanları tek tek kontrol ediyor. Kazanın uygun olup olmadığını denetliyorlar.

Çevre Koruma Şube Müdürü Hesna Erdoğan, kömürlerin satış izin belgesinin kontrolünü yaptıklarını söyleyerek, "Kömür kazanını yakan kişinin ateşçi belgesinin kontrolü yapılıyor. Ayrıca baca temizlik belgesinin kontrolü yapılıyor" dedi.

"Kömür satışı yapan firmalarda denetimler yapıyoruz"

Görevliler, kömürü tutuştururken odun dışındaki malzemelerin kullanılmaması konusunda uyarılıyor. Kömür satış yerleri de ayrıca denetleniyor. Kömürlerin gerekli standartlara uygunluğu kontrol ediliyor.

Hava Kirliliği Kontrol Şefi Birgül Kelat ise şunları anlattı:

"Ekiplerimizle apartmanlarda, merkezi sistem kömür kullanan apartmanlarda kömür satışı yapan firmalarda denetimler yapıyoruz. Kömürlerden numuneler alıyoruz."

Denetim ekipleri, enerji verimliliği konusunda da apartman görevlilerini bilgilendiriyor.

Kaynak: TRT Haber