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Türkiye
TRT Haber 14.04.2025 06:55

Havalar ne zaman ısınacak? İşte yeni haftanın tahminleri...

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, batı bölgelerden başlayarak artacak. Türkiye'nin batısında hava ısınırken, yurdun doğusunda ise kar yağışı devam edecek. Meteoroloji uzmanları, zirai dona karşı da vatandaşları uyardı.

Havalar ne zaman ısınacak? İşte yeni haftanın tahminleri...

Yurdun batısında sıcaklıklar yükselecek, doğuda ise kar yağışı devam edecek. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı, hafta başından itibaren batı bölgelerde artacak.

Bugün Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Bitlis ve Van'ın güneyinde yağış devam edecek. Yağışlar yer yer kar şeklinde ve kuvvetli olacak.

Havalar ne zaman ısınacak? İşte yeni haftanın tahminleri...

Üç büyük ilin hava durumu

Üç büyük ilde ise yağış beklenmiyor, hava parçalı az bulutlu...

Ankara bugün 10 derece olacak. Termometreler İstanbul'da 15 dereceyi, İzmir'de ise 19 dereceyi gösterecek.

2 gün zirai don görülecek

Zirai don olayı, 2 gün boyunca devam edecek. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da zirai don görülecek.

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Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji uzmanları, hem çığ riskine hem de toz taşınımına karşı uyardı. Son verilere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunun eğimli dik yamaçlı yerlerinde çığ riski olabilir. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda da bugün toz taşınımı bekleniyor. 

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