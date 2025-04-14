Havalar ne zaman ısınacak? İşte yeni haftanın tahminleri...

Yurdun batısında sıcaklıklar yükselecek, doğuda ise kar yağışı devam edecek. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı, hafta başından itibaren batı bölgelerde artacak.

Bugün Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Bitlis ve Van'ın güneyinde yağış devam edecek. Yağışlar yer yer kar şeklinde ve kuvvetli olacak.

Üç büyük ilin hava durumu

Üç büyük ilde ise yağış beklenmiyor, hava parçalı az bulutlu...

Ankara bugün 10 derece olacak. Termometreler İstanbul'da 15 dereceyi, İzmir'de ise 19 dereceyi gösterecek.

2 gün zirai don görülecek

Zirai don olayı, 2 gün boyunca devam edecek. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da zirai don görülecek.

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji uzmanları, hem çığ riskine hem de toz taşınımına karşı uyardı. Son verilere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunun eğimli dik yamaçlı yerlerinde çığ riski olabilir. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda da bugün toz taşınımı bekleniyor.