Açık 6.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 14.04.2025 06:21

Denizlerde av yasağı başlıyor

1 Eylül'de başlayan av sezonu 15 Nisan'da sona eriyor. Karadenizli balıkçılar, bol miktarda balık avıyla geride bırakıyor. Av yasağı süresince gerçekleşebilecek ihlallerde 5 bin 600 liradan 170 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Denizlerde av yasağı başlıyor

1 Eylül’de "Vira Bismillah" diyerek başlanılan balık avı sezonu artık bitiyor.

15 Nisan itibarıyla trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için yasak başlayacak.

Balık avı sezonu ise balıkçılar için bereketli geçti.

Poyrazköy Balıkçı Kooperatifi Başkanı Davut Burhan Toker, "Bu sene çok iyi geçti. Her türlü balık oldu, fazlasıyla tuttuk. İnsanlarımıza balık yedirdik o durumdan çok memnunuz. Hem kazandık hem de balık yedirmeyi başardık. Allah'a şükür vazifemizi yaptık" dedi.

Yeni sezon 1 Eylül 2025'te açılacak

Balıkçılar av yasağı süresince kıyıya demirledikleri teknelerini onararak yeni sezona hazırlık yapacak.

Su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla başlayacak av yasağı 31 Ağustos'a kadar sürecek.

Av yasağı süresince gerçekleşebilecek ihlallerde 5 bin 600 liradan 170 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

ETİKETLER
Balıkçılık
Sıradaki Haber
Kastamonu'da kardan dolayı ulaşılamayan köydeki hasta için ekipler harekete geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:32
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
09:21
Piyasalar haftaya pozitif başladı
09:21
İsrail'de eski Mossad mensupları, esir takası için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrılarına katıldı
09:17
Ticaret Bakanlığı: Yılın ilk 3 ayında 37 ilde ihracat arttı
09:12
Nisan ve mayıs aylarında iki meteor yağmuru: Türkiye'den nasıl izlenecek?
08:53
TBMM gündeminde bu hafta hangi konular var?
Saint Petersburg'da Dolunay
Saint Petersburg'da Dolunay
FOTO FOKUS
Elektrik trafosu havai fişek gibi patladı
Elektrik trafosu havai fişek gibi patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ