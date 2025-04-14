Denizlerde av yasağı başlıyor

1 Eylül’de "Vira Bismillah" diyerek başlanılan balık avı sezonu artık bitiyor.

15 Nisan itibarıyla trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için yasak başlayacak.

Balık avı sezonu ise balıkçılar için bereketli geçti.

Poyrazköy Balıkçı Kooperatifi Başkanı Davut Burhan Toker, "Bu sene çok iyi geçti. Her türlü balık oldu, fazlasıyla tuttuk. İnsanlarımıza balık yedirdik o durumdan çok memnunuz. Hem kazandık hem de balık yedirmeyi başardık. Allah'a şükür vazifemizi yaptık" dedi.

Yeni sezon 1 Eylül 2025'te açılacak

Balıkçılar av yasağı süresince kıyıya demirledikleri teknelerini onararak yeni sezona hazırlık yapacak.

Su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla başlayacak av yasağı 31 Ağustos'a kadar sürecek.

Av yasağı süresince gerçekleşebilecek ihlallerde 5 bin 600 liradan 170 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.