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Türkiye
AA 09.02.2024 14:09

Havalandırma boşluğundan girip kuyumcuyu soydular

Kocaeli'de havalandırma boşluğundan girdikleri kuyumcudan altınları alıp kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Havalandırma boşluğundan girip kuyumcuyu soydular
[Fotograf: AA]

İzmit ilçesindeki bir binanın çatısına çıkan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, havalandırma boşluğundan girdikleri kuyumcu dükkanından bir süre çalan alarmı devre dışı bırakarak altınları alıp kaçtı.

Sabah saatlerinde dükkanını açan iş yeri sahibi, hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede şüpheli ya da şüphelilerin tek katlı yapı olan iş yerinin çatısındaki havalandırma boşluğundan dükkana girdiklerini tespit etti.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, gece saatlerinde alarmın çalması üzerine dükkanına gelen iş yeri sahibi ile alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerinin, dışarıda herhangi bir olumsuzluk görmeyince bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

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Hırsızlık Kocaeli
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