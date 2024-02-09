Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 09.02.2024 13:07

55 yıldır ilk kez bu kadar yağdı: Evler kara gömüldü

Son 55 yılın en yoğun yağışının yaşandığı Ardahan'da köylerdeki tek katlı evler kar altında kaldı. Ekiplerin yollarını açtığı köylerde yaşayanlar, evlerinin önünde biriken karları temizliyor.

55 yıldır ilk kez bu kadar yağdı: Evler kara gömüldü
[Fotograf: DHA]

Doğu Anadolu'nun 1900 metre rakımıyla en yüksek kentlerinden olan Ardahan'a son 55 yılın en yoğun karı yağdı.

Kent merkezinde 95 santimetreyi bulan kar kalınlığı, kırsalda 120 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreyi geçti. Yağış sebebiyle yüksek kesimlerdeki köy evleri kara gömüldü.

55 yıldır ilk kez bu kadar yağdı: Evler kara gömüldü

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Sugöze köyü de yoğun kardan etkilendi. İl Özel İdaresi ekiplerinin yolunu açtığı köyde yaşayanlar, tek katlı evlerin çatısına kadar çıkan karları kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor.

Soğuk sebebiyle evlerindeki su da donan köylüler, hayvanlarını günlük su ihtiyaçlarını gidermeleri için derelere götürüyor.

55 yıldır ilk kez bu kadar yağdı: Evler kara gömüldü

Uzun zamandır böyle kar yağışı görmediğini söyleyen Serkan Aygün, "Burası kış memleketi, karla mücadele ediyoruz. Ardahan, güneşin bile üşüdüğü bir yer. Son yılların en yoğun kar yağışı yaşandı. İl Özel İdaresi yolu açtı ama biz de köy içinde araçların çıkabilmesi için kürekle temizlemeye çalışıyoruz" dedi. 

ETİKETLER
Ardahan Kar Yağışı
Sıradaki Haber
İkinci elde kilometre dolandırıcılığına 25 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:20
Borsa rekorunu 9.000 puanın üzerine taşıdı
13:21
Togg T10X için test günleri düzenleniyor
12:53
İsrailliler kıtlığa sürüklenen Gazze'ye yardım girişini engellemek için gösterilerini sürdürüyor
12:52
Rusya ile Ukrayna arasında BAE arabuluculuğunda yeniden esir takası yapıldı
12:59
Malatya'da depremde zarar gören kültür varlıkları yeniden turizme kazandırılacak
12:44
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "kayıp çocuklar" iddiasını yalanladı
JÖH birlikleri, 2 metre karda kış operasyonlarını sürdürüyor
JÖH birlikleri, 2 metre karda kış operasyonlarını sürdürüyor
FOTO FOKUS
Oyuncak kamyonunu inşaata götüren çocuk kepçeden kum istedi
Oyuncak kamyonunu inşaata götüren çocuk kepçeden kum istedi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ