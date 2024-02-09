Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.02.2024 12:32

İkinci elde kilometre dolandırıcılığına 25 gözaltı

İstanbul'da, satın aldıkları araçları kilometrelerini düşürüp tekrar satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 25 şüpheli gözaltına alındı.

İkinci elde kilometre dolandırıcılığına 25 gözaltı
[Fotograf: AA]

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ataşehir'de bazı şüphelilerin satın aldıkları araçları kilometrelerini düşürerek tekrar sattıkları, bu şekilde haksız kazanç elde ederek dolandırıcılık yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kilometresi yüksek araç satın alan şüphelilerin, beraber çalıştıkları oto-elektronik dükkanlarında kilometreyi düşürdüklerini, sonrasında da araçlar için internet siteleri üzerinden satılık ilanı verdiklerini, alıcılarla gittikleri ekspertiz firmalarında sahte rapor aldıktan sonra araçları hileli şekilde sattıklarını belirledi.

31 aracı bu şekilde satarak vatandaşları dolandıran 25 şüpheliyi tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, araçların kilometrelerinin düşürüldüğü oto-elektrikçide çalışanlar ile sahte ekspertiz raporu verenlerin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

ETİKETLER
Otomotiv Dolandırıcılık İstanbul
Sıradaki Haber
"Hastane sınıfı" özel çocuklara hem "okul" hem "ev" oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:20
Borsa rekorunu 9.000 puanın üzerine taşıdı
13:21
Togg T10X için test günleri düzenleniyor
13:13
55 yıldır ilk kez bu kadar yağdı: Evler kara gömüldü
12:53
İsrailliler kıtlığa sürüklenen Gazze'ye yardım girişini engellemek için gösterilerini sürdürüyor
12:52
Rusya ile Ukrayna arasında BAE arabuluculuğunda yeniden esir takası yapıldı
12:59
Malatya'da depremde zarar gören kültür varlıkları yeniden turizme kazandırılacak
JÖH birlikleri, 2 metre karda kış operasyonlarını sürdürüyor
JÖH birlikleri, 2 metre karda kış operasyonlarını sürdürüyor
FOTO FOKUS
Oyuncak kamyonunu inşaata götüren çocuk kepçeden kum istedi
Oyuncak kamyonunu inşaata götüren çocuk kepçeden kum istedi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ