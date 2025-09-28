Parçalı Bulutlu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TT Haber, AA 28.09.2025 05:35

Hava soğuyor, yağış geliyor

Türkiye yeni hafta ile birlikte yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Özellikle kuzey ve iç bölgelerde pazartesi ve salı günü yağışlı hava hakim olacak.

Hava soğuyor, yağış geliyor
[Fotograf: AA]

Hava sıcaklığı düşüyor, yağışlar geri dönüyor. Özellikle kuzey kesimlerde sıcaklık, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına inecek.

Doğu Karadeniz kıyıları ve Kırklareli'nin doğusunda yerel sağanak bekleniyor. Burdur'un güney ve batısı ile Antalya çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Akşam saatlerinden itibaren yağış; Marmara'nın doğusu, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Çanakkale'nin güney ve doğu kesimlerinde kendini gösterecek.

"Sonbahar etkisini göstermeye başladı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sonbaharın etkisini göstermeye başladığını ve yağışlarla iç kesimlerdeki sıcakların 18 ila 20 derecelere kadar düştüğünü söyledi.

Çelik, yurdun yeni hafta ile birlikte yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini dile getirerek, özellikle kuzey ve iç bölgelerde pazartesi ve salı günü yağışlı havanın hakim olacağını kaydetti.

Hava soğuyor, yağış geliyor

Çelik, en yüksek sıcaklıkların kuzey kesimlerde 20 ila 22 derece olduğunu aktardı. Çelik, iç kesimlerde ise özellikle gece saatlerindeki sıcaklıkların yer yer 5 derecenin altına düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı uyarıda bulundu. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerektiği belirtildi.

3 büyük il

Son verilere göre; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile güneydoğuda rüzgar zaman zaman kuvvetli esecek. Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Üç büyükşehirde hafta sonunun yağışsız geçeceğini ancak yeni haftada yağış beklentileri olduğunu vurgulayan Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 24 ila 25, İstanbul'da 22 ila 23 ve İzmir'de ise 28 ila 30 derecelerde seyredeceğini belirtti.

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Yağış
Sıradaki Haber
Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:27
Hindistan'da parti mitinginde izdiham: 31 ölü
05:39
TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı konser verdi
03:01
Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var
02:23
Katil İsrail askerleri bir çocuğa askeri araçla çarptı
00:49
Bakan Bolat: Dünyada mazlumların sesini yükselten Cumhurbaşkanı'mız oldu
00:23
Restorasyonu tamamlanan Halep Kalesi ziyarete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Halep Kalesi ziyarete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Halep Kalesi ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
SİPER 1-D, MİDLAS üzerinden başarıyla test edildi
SİPER 1-D, MİDLAS üzerinden başarıyla test edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ