Hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yarın ülke geneli parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz yağışlı geçecek. Pazar gününden itibaren ülke genelinde parçalı ve az bulutlu, Akdeniz ve Ege kıyılarında açık ve güneşli hava hakim olacak.

Önümüzdeki 5 günlük süreçte günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 31, İstanbul'da 32, İzmir'de 33, Antalya'da 38, Adana ve Diyarbakır'da 39, Samsun'da 27, Erzurum'da 26 dereceye kadar yükselecek.