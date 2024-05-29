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Türkiye
TRT Haber 29.05.2024 09:29

Hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak

Ülke genelinde etkili olan yağışlı sistem hafta sonu yurdu terk edecek. Hava sıcaklıklarının ise cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın ve cuma günü yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin doğusu, İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak

Hafta sonundan itibaren yağışlı sistem yurdu terk edecek. Hafta sonu ve önümüzdeki hafta ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Yağışlı sistemin yurdu terk etmesiyle birlikte hava sıcaklıkları, Ankara ve İstanbul'da 29, İzmir'de 31, Samsun'da 27, Antalya'da 28, Adana'da 34 Diyarbakır'da 36 dereceye kadar yükselecek.

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