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Türkiye
AA 29.05.2024 09:21

İzmir'de FETÖ operasyonu: 6'sı polis 9 gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 polis ile 3 eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 6'sı polis 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gizli tanık "Garson"dan ele geçirilen dijitallerde haklarında kayıt tespit edilen, örgüt toplantılarına katıldıkları yönünde beyan bulunan, emniyet gizli sorumlularıyla irtibatı ve ardışık aranma bilgileri belirlenenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonla İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda aktif çalışan 6 polis ile eski 3 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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