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Türkiye
TRT Haber 29.05.2024 07:51

Adana merkezli suç örgütü operasyonu: 51 gözaltı

Adana merkezli 2 ilde düzenlenen “Kuyu-1” operasyonlarında; elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 51 şüpheli yakalandı.

Adana merkezli suç örgütü operasyonu: 51 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'Kuyu-1' operasyonuna ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından duyurdu.

Buna göre Adana ve Muğla'da tehdit, yağma, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele başkanlığının koordinesinde yürütülen operasyonda suç örgütü çökertildi.


Aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 51 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeğine el konuldu.

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