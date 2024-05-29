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Türkiye
İHA 29.05.2024 09:25

Av pantolonu sipariş etti, hamile pantolonu geldi

Adana'da, sosyal medyadan av pantolonu siparişi veren bir kişiye hamile pantolonu ve içlik gönderildi.

Av pantolonu sipariş etti, hamile pantolonu geldi

Kozan ilçesinde avcılıkla uğraşan M.T. isimli bir vatandaş, sosyal medyada reklamını gördüğü avcılık panolunu için sipariş verdi.

M.T. kapıda ödeme ile 845 TL vererek kıyafeti teslim aldı. Kargo paketini açan M.T, av pantolonu olarak kullanacağı taktik pantolon yerine hamile pantolonu ve içlik gönderildiğini gördü.

"İyi niyetimin kurbanı oldum"

Savcılığa suç duyurusunda bulunacağını aktaran M.T, "İyi niyetimin kurbanı oldum. Amacım bu sahtekarlığı ortaya çıkarmak ve binlerce kişi mağdur olmasın. İnsanlar kolay para kazanmaya alışmışlar. Facebook'tan denk geldi. Pantolon almaya yeltendim, kapıda ödeme dedim. İstediğimiz ürünle çok çok farklı ürün geldi. Hamile pantolonu ve içlik geldi. Dağ ve ava giderken kullanmak için sipariş vermiştim. 849 TL ödeme taptım. Avcılar Taşocağı'ndan bir kargodan gönderi yapmışlar. Ürünler yanlış geldiği için mesaj attım, dönüş olmadı. Sayfada ürün yorumlarına baktım, benim gibi yüzlerce insan mağdur olmuş. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Böyle kolay para kazanma yöntemi yok. İnsanların cebindeki üç kuruşa göz dikmek yok" dedi.

Av pantolonu sipariş etti, hamile pantolonu geldi

"Güvensiz sitelerden alışveriş yapmayın"

M.T., "Sipariş verdiğim setin adı 'taktik pantolon'du. Ama birçok kez isim değiştirdiğini bu olaydan sonra takip ettim. Reklamı da güzel yapmışlar. Farklı isim ve arayüz kullanıyorlar. Güvensiz sitelerden alışveriş yapmayın. Bu benim ilk ve son oldu. İyi niyetli insan çok ama kötü insanlar da çok. Alışverişten sonra yorumlara baktım benim gibi birçok kişiye içlik ve hamile pantolonu yollamışlar. Eş dost olursa hediye edeceğim" diye konuştu.

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Adana Kaçak Avcılık Sosyal Medya Alışveriş
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