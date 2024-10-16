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Türkiye
TRT Haber 16.10.2024 12:19

Hava sıcaklıkları düşüyor mevsimin ilk karı düşecek

Hava sıcaklıkları yarından itibaren kuzey ve batı kesimlerden başlamak üzere 6 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek. Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun Kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları düşüyor mevsimin ilk karı düşecek
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yarından itibaren hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerden başlamak üzere ülke genelinde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte, gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Soğuk havayla birlikte kuzey, iç ve doğu bölgelerde yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

Yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek

Sıcaklık düşüşü ve yağışla birlikte Karadeniz’in yüksek kesimleri ve yaylaları ile Doğu Anadolu’nun Kuzey Doğusunun yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta başına kadar bazı illerimizde gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları şöyle;

Ankara 12, İstanbul 15, İzmir : 21, Konya 14, Antalya 25, Adana 24, Kocaeli 15, Balıkesir 18, Afyonkarahisar 13, Eskişehir 13, Sivas 9, Bolu 9, Tokat 11, Samsun 17, Trabzon 16, Erzurum 7, Gümüşhane 10, Kars 8

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