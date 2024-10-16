13 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, gece saatlerinden itibaren yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak, Şanlıurfa'nın kuzeydoğusu, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Batman, Van'ın kuzeybatısı, Siirt'in kuzeyi, Ağrı ile Iğdır'ın batısında, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batısı ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen, Ağrı, Artvin, Bitlis, Diyarbakır, Giresun, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Batman ve Iğdır için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Açıklamada ayrıca sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.