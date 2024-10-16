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Türkiye
AA 16.10.2024 12:06

Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da 3 binada hasar meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da toplam 3 binada hasar meydana geldiğini belirtti.

Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da 3 binada hasar meydana geldi

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli AFAD'ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin saha tarama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Deprem nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 374 ihbar gelmiştir. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerimizde toplam 3 binada hasar meydana gelmiştir. Elazığ ilinde kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Malatya ili Pütürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmesi meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

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