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Türkiye
TRT Haber 19.09.2023 18:02

Hava sıcaklıkları artacak

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları artacak
[Fotograf: AA]

Hafta boyunca yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere yağış geçişleri görülecek. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 30, İstanbul'da 28, Antalya'da 33, Adana'da 35, Diyarbakır'da 36, İzmir'de 32 Samsun'da 25 dereceye kadar yükselecek.

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