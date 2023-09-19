Az Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 19.09.2023 17:30

Bakımdan yeni çıkan otomobil küle döndü

İstanbul Beylikdüzü'nde bakımdan alınan otomobil yaklaşık 5 kilometre ilerledikten sonra alev topuna döndü. Yangın nedeniyle trafik aksarken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Beylikdüzü D-100 Büyükçekmece istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Otomobilini bakıma götüren Alparslan Altınoğluk, aracın partikül filtresini değiştirdikten sonra yola çıktı. Yaklaşık 5 kilometre ilerledikten sonra D-100 karayolunda araçtan bir anda alevler yükselmeye başladı. Altınoğlu yangın tüpünü alarak araçtan inerek müdahale etse de alevler bir anda büyüdü.

Bakımdan yeni çıkan otomobil küle döndü

Çevredekiler otomobilin yandığını görünce itfaiye ve polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler alevleri söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Aracın yanması nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Bakımdan yeni çıkan otomobil küle döndü

Yanan otomobilin sahibi Alparslan Altınoğluk `Partikül filtresini temizlettim 5 kilometre geldikten sonra aracım bu şekilde alttan patlamalar oldu. Patlamadan sonra alev aldı, yangın tüpünü aldım çıktım dışarı söndürmeye çalıştım ama maalesef gördüğünüz durumda araç` dedi.

Bakımdan yeni çıkan otomobil küle döndü

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
Erzurum'da 70 derece termal su için sondaj çalışması başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:17
Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan, gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır
19:08
Bakan Bolat: Türkiye'ye iş ve yatırım ilgisi çok yüksek
19:08
Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü
19:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap ediyor
18:56
İran'dan silah ambargosunu yürürlükte tutma kararı alan 3 Avrupa ülkesine tepki
18:54
Libya Başbakanından sel bölgelerine ücretsiz uçak seferleri düzenlenmesi talimatı
BM, 2,5 aylık aranın ardından İdlib'e insani yardım gönderdi
BM, 2,5 aylık aranın ardından İdlib'e insani yardım gönderdi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ