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Türkiye
TRT Haber 07.08.2023 06:28

Hatay'daki orman yangınına sebebiyet veren 4 kişi yakalandı

Hatay ve Balıkesir'de orman yangını çıktı. Her iki yangın da ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Hatay Valiliği, yangına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Hatay'daki orman yangınına sebebiyet veren 4 kişi yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesindeTahtaköprü Mahallesi'ndeki Serinyol mesire alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 4 helikopter, 20 arazöz, tankerler, iş makinaları ile 2 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.

Hatay'daki orman yangını kontrol altında
Hatay'daki orman yangını kontrol altında

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangınına sebebiyet veren 4 şahısın yakalandığını ve haklarında adli sürecin başladığını duyurdu.

Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'deki yangında 110 hektarlık alan zarar gördü

Bir başka orman yangını ise, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıktı. Karakavak Mahallesi yakınındaki yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Alevlere 6 helikopter ve 2 uçak ile havadan, çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz ile karadan müdahale edildi. 2,5 saat sonra yangın kontrol altına alındı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Balıkesir Valiliği, 110 hektar civarında bir alanın alevlerden zarar gördüğünü açıkladı.  

Balıkesir'de ormanlık alanda yangın
Balıkesir'de ormanlık alanda yangın

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