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Türkiye
İHA 07.08.2023 04:47

Düzce'de minibüs tomruk yüklü tıra çarptı: 1 ölü, 20 yaralı

Düzce’de tomruk yüklü tıra arkadan çarpan minibüste 1 kişi öldü, 10’u çocuk 20 kişi yaralandı.

Düzce'de minibüs tomruk yüklü tıra çarptı: 1 ölü, 20 yaralı
[Fotograf: İHA]

Anadolu Otoyolu’nda, Ankara’dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Ramazan E. idaresindeki tomruk yüklü tır arıza yapınca, sürücü Gümüşova rampalarında aracını yol kenarına çekti.

Aynı istikamette seyir halinde olan Erzurum’dan İstanbul’a giden Nasır Ö. idaresindeki minibüs, tomruk yüklü tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aracın ön kısmında sıkışan Asiye Ö.’nün kurtarma çalışmaları yaklaşık 30 dakika sürdü.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kazada 10’u çocuk 20 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza sebebi ile İstanbul istikameti tek şeritten verilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada hayatını kaybeden kadın morga kaldırıldı. 

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