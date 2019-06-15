Hatay’daki Habib-i Neccar Dağı’ndaki bir ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, 3 helikopter, 10 arazöz ve 4 su tankı ile müdahale ediyor.

Kaynak: TRT Haber