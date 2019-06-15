Türkiye
Hatay'daki Habib-i Neccar Dağı'nda orman yangını
15 Haziran 2019 Cumartesi 16:59 - Son Güncelleme 15 Haziran 2019 Cumartesi 17:21
Hatay'daki, Habib-i Neccar Dağı'ndaki ormanlık alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hatay’daki Habib-i Neccar Dağı’ndaki bir ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, 3 helikopter, 10 arazöz ve 4 su tankı ile müdahale ediyor.
Kaynak: TRT Haber
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