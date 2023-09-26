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Türkiye
İHA 26.09.2023 10:29

Hatay'da vatandaşlar yıllarca yaşadığı sokakları tanıyamaz hale geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gören Hatay, enkazların bir bir kaldırılmasıyla adeta boş araziye döndü. Vatandaşlar, yıllarca yaşadıkları sokakları tanıyamaz hale geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay’da ekipler, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın göreve başlamasıyla hız kazanan enkaz kaldırma çalışmalarında yüzde 72 seviyesine gelindi.

Enkazların kaldırılmasıyla Antakya ilçe merkezinin işlek caddeleri araziye döndü, bölge halkı yıllarca yaşadıkları sokakları tanıyamaz hale geldi.

Hatay'da vatandaşlar yıllarca yaşadığı sokakları tanıyamaz hale geldi

"Artık sokak kalmadı her yer dümdüz arazi oldu"

Emek Mahalle Muhtarı Celal Sarı, yıllardır yaşadığı mahallesinde sokakları karıştırır hale geldiğini belirterek "Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Çalışan arkadaşlardan Rabbim razı olsun. Vali beyimiz göreve başladığı ilk günden itibaren bizlerle birlikte hareket etmekte. Moloz yığınları ve enkazlar kalkmakta. Ben kendi mahallemin içerisine geçtiğim zaman bile sokakları karıştırır oldum. Artık sokak kalmadı her yer dümdüz arazi oldu" ifadelerini kullandı.

Hatay'da vatandaşlar yıllarca yaşadığı sokakları tanıyamaz hale geldi

"90 gün içerisinde şu anki hala getirebildik"

İnşaat mühendisi Hasan Türkmen, 90 gün içerisinde 220 bin metre kare alanda yıkım ve enkaz kaldırma çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şu ana kadar 220 bin metrekare alanda yıkım ve enkaz kaldırma işini tamamladık. Bölgemizde şu an itibarıyla yıkılacak bina kalmadı. Çalışmalarımız özverili bir şekilde gerçekleşiyor. 90 gün içerisinde şu anki hale getirebildik. Bölgemizde ayakta binamız kalmadı, ayakta gözüken binalar da mahkemelik. Gece vardiyası şeklinde 2 ve 3 vardiya çalıştığımız zamanlar oldu. Bir an önce Antakya’nın eski haline gelmesi için çaba harcıyoruz" dedi.

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