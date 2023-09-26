Açık 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 26.09.2023 10:16

Kamyonette 38 düzensiz göçmen yakalandı

Sultangazi'de yapılan denetimler sırasında durdurulan bir kamyonette 13'ü çocuk 38 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Kamyonette 38 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri Sultangazi'de genel asayişin sağlanması ve suçların önlenmesine yönelik denetim yaptı. 50.Yıl Mahallesinde bulunan bir caddede yapılan denetimler sırasında bir kamyonet şüphe üzerine durduruldu.

Kontroller sırasında kamyonetin kasasında 13'ü çocuk 38 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kamyonet sürücüsü T.A.'da olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda, yakalanan kaçak göçmenlerin tanımadıkları kişilerle para karşılığı anlaşarak Yunanistan üzerinden Almanya'ya gitmek istedikleri belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi geri gönderme merkezine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen Kamyonet sürücüsü T.A. ise 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler İstanbul
Sıradaki Haber
Nişanlı çift, tırın altına giren otomobilde hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:41
Etiyopya'nın Amhara bölgesindeki çatışmalarda 50'den fazla Fano militanı öldürüldü
11:38
Afrika göçmeni kelebek 7 yıl sonra yeniden görüntülendi
11:31
Ankara merkezli 8 ilde milyonluk 'Forex' operasyonu: 29 gözaltı
11:31
Wagner, faaliyetlerini Afrika ve Belarus'ta sürdürdüğünü açıkladı
11:25
Karabağ operasyonu: Azerbaycan için yeni bir kulvar açıldı
11:26
Ek MTV için kritik gün perşembe
Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
FOTO FOKUS
TRT Haber Laçın Koridoru'nda
TRT Haber Laçın Koridoru'nda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ