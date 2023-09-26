Kamyonette 38 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri Sultangazi'de genel asayişin sağlanması ve suçların önlenmesine yönelik denetim yaptı. 50.Yıl Mahallesinde bulunan bir caddede yapılan denetimler sırasında bir kamyonet şüphe üzerine durduruldu.

Kontroller sırasında kamyonetin kasasında 13'ü çocuk 38 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kamyonet sürücüsü T.A.'da olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda, yakalanan kaçak göçmenlerin tanımadıkları kişilerle para karşılığı anlaşarak Yunanistan üzerinden Almanya'ya gitmek istedikleri belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi geri gönderme merkezine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen Kamyonet sürücüsü T.A. ise 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.