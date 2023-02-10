Hataylı depremzede kadın 3 gün boyunca enkaz altındaydı. Kurtarma ekipleri ona ulaşmak için saatlerce uğraştı.

Çalışmalar sonuç verdi. Açılan koridordan depremzede kadınla ilk temas kuruldu.

Enkazdan çıkarılan kadın kendisine ulaşan ekibe teşekkür ederek, ''Allah razı olsun. Ben tam ümidimi kaybetmiştim biliyor musun? Allah'tan ümit kesilmez abla ya. Üstümüzden geziyorlardı. burası çok tehlikeli diye çok girmek istemiyorlardı herhalde'' dedi.

Bulunduğu yerden çıkarılan Hataylı depremzede kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.