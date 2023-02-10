Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 11:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hatay'da umudu yeşerten ses
Hatay'da bir depremzede, depremin üçüncü günü kurtarıldı. Kendisine ulaşan ekipler ile arasındaki diyaloğu umudun ifadesi oldu. Depremzede "Tam ümidimi kaybettiğim anda geldiniz" dedi.
Hataylı depremzede kadın 3 gün boyunca enkaz altındaydı. Kurtarma ekipleri ona ulaşmak için saatlerce uğraştı.
Çalışmalar sonuç verdi. Açılan koridordan depremzede kadınla ilk temas kuruldu.
Enkazdan çıkarılan kadın kendisine ulaşan ekibe teşekkür ederek, ''Allah razı olsun. Ben tam ümidimi kaybetmiştim biliyor musun? Allah'tan ümit kesilmez abla ya. Üstümüzden geziyorlardı. burası çok tehlikeli diye çok girmek istemiyorlardı herhalde'' dedi.
Bulunduğu yerden çıkarılan Hataylı depremzede kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
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