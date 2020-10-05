İl Emniyet Müdürlüğü Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi Öğretmenevi kavşağında asker uğurlaması için konvoy oluşturan sürücülerin araçlarından inerek eğlence düzenlediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler 5 aracın sürücüsünü tespit etti.

[Fotoğraf: AA]

Yakalanan sürücülere "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet, trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye atmak ve kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" suçlarından toplam 5 bin 820 lira ceza uygulandı.