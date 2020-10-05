Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da trafikte asker eğlencesi yapan gruba 5 bin 820 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kısıtlanmasına rağmen asker uğurlaması yapan 5 sürücüye 5 bin 820 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi Öğretmenevi kavşağında asker uğurlaması için konvoy oluşturan sürücülerin araçlarından inerek eğlence düzenlediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler 5 aracın sürücüsünü tespit etti.
[Fotoğraf: AA]
Yakalanan sürücülere "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet, trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye atmak ve kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" suçlarından toplam 5 bin 820 lira ceza uygulandı.
Etiketler: hatay asker uğurlamaSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 09:17
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