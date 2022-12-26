Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 14 yaralı
[Fotograf: İHA]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen tarım işçilerini taşıyan midibüs, Yeniyurt mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan 14 tarım işçisini çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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