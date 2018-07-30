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Hatay'da suç örgütü operasyonu: 3 tutuklama

Hatay İskenderun'da organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına 3 kişi tutuklandı.

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Hatayda suç örgütü operasyonu: 3 tutuklama

Hatay İskenderun'da kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtarak suç işlemek amacıyla örgüt kuran kişilerin bulunduğu bilgisi üzerine, MİT ve İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan H.B.B., H.T. ve A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından MİT Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik, göçmen kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarından tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: suç örgütü, İskenderun, hatay, operasyon
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