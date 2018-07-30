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Hastanelerde jandarma dönemi başladı

Kamu hastanelerinde polisin yanı sıra jandarma da görev yapmaya başladı. Jandarma 24 saat hastanede bulunacak.

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Hastanelerde jandarma dönemi başladı

Hastanelerde sağlık personellerine şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, kamu hastanelerinde jandarma da görev yapacak.

Herhangi bir şiddet olayında polisle birlikte hareket edecek jandarma 24 saat hastanede bulunacak.

"Caydırıcılık noktasında da çok etkili olacağını düşünüyorum"

Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, hastanelerde sağlık personellerine şiddet olaylarının önlenmesi açısından güvenlik tedbirlerinin önemli olduğunu vurguladı.

Jandarmanın polisle birlikte hastanede görev yapmasının caydırıcılık için önemli bir tedbir olduğunu ifade eden Tanrıkulu, "Jandarma ve polisin hastanede birlikte olması doğru bir uygulama. Caydırıcılık noktasında da çok etkili olacağını düşünüyorum" dedi.

Tanrıkulu, sağlık personellerine şiddet olaylarıyla ilgili ceza kanununda bazı değişiklikler yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: polis, kamu hastaneleri, jandarma, sağlık, şiddet
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