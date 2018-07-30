Öğrenci ve velileri ilgilendiren önemli gelişme: 444 0 632 telefon hattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla "ALO 147" hattı, kamuoyunda şikayet hattı olarak algılanması ve öğretmenlerin şikayet konusu edildiği gerekçesiyle kaldırıldı.

Öğretmen odaklı hizmet

"ALO 147" yerine yeni hizmete başlayan Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632" danışma hattı, öğretmen odaklı hizmet verecek. Bu kapsamda, öğretmenler, yer değiştirme işlemleri, maaşlar, ek ders ücretleri, mesleki çalışmaları, eğitim ve öğretim ödeneği, özlük işlemleri, sosyal tesis ve lojman kullanımı, yurt dışı görevlendirmeleri gibi konularda, öğretmen adayları ise ilk atama işlemleri, kadro talepleri gibi Bakanlığın görev alanındaki bütün alanlarda hizmet alabilecek.

Danışma hattı ayrıca, örgün eğitim çağı dışına çıkan ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden Türkiye veya yurt dışı programlarına kayıtlı öğrencilere, yeni kayıt, kayıt yenileme, sınav iş ve işlemleri, ücret iadeleri, mezuniyet iş ve işlemleri ile sistem üzerinden yapılabilecek bilgi güncellemeleri konularında da hizmet verecek.

Danışma hattından her türlü bilgi alınabilecek

Örgün eğitim kapsamındaki öğrenci ve veliler, danışma hattından okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları mevzuatı, öğrencilerin kayıt işlemleri, öğrencilerin sınıf geçme ve devam durumları, nakil iş ve işlemleri, özel eğitime ihtiyacı bulunan öğrencilerin eğitim ve rehberlik süreçleri, BİLSEM sınavları, özel okul sınavları, parasız yatılılık ve bursluluk sınavı, liselere geçiş sınavı, e-Okul veli bilgilendirme ve 8383 mobil bilgi servisi kullanımı hakkında danışma hattından bilgi edinebilecek.

Ders kitapları içerikleri dağıtımı ve temini, okul aile birlikleri, sosyal etkinlikler, taşımalı eğitim, okul, derslik ve eğitim öğretim materyalleri eksiklikleri, fiziki altyapı talepleri, okul kantinlerindeki ürün satışı ile denetimi, destekleme ve yetiştirme kursları, yurt ile pansiyonlarda barınma iş ve işlemleri, öğrencilerin kılık kıyafetleri, denklik işlemleri, FATİH Projesi, EBA sistemi, öğretmen ihtiyacı, resmi tatiller ve Bakanlığın projeleri konularında da hatttan faydalanabilinecek.

Vatandaşlar da danışmanlıktan yararlanacak

Vatandaşlar da iletişim hattı aracılığıyla Bakanlık mevzuatı, Bakanlıkça yapılan motorlu taşıt sürücü kursu, protokol sınavları, yeterlilik sınavları, unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavları, yabancı hükümet burs işlemleri, yaygın eğitim kursları, sertifika programları, Bakanlığın ihaleleri, özel okul açma kapatma, kurs açma ve kapatma, kurum çalışma usul ile esasları gibi konularda danışmanlık hizmeti alabilecek.

Kaynak: AA