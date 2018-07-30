Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda "akşam okulu"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlığı, öğrenen ve öğreten bir kurum haline getirmek için adımlar atmaya başladıklarını belirtti.

Dönmez, şimdiye kadar görev yaptığı kurumlarda eğitime özel önem verdiğini, bazı kurumların öğrenen bazı kurumların ise okul gibi öğreten kurumlar olduğunu gözlemlediğini söyledi.

"Kendini geliştirmek isteyen kurum personeli için iç ve dış uzmanların eğitici olacağı bir akşam okulu uygulamasına başladık. Böylelikle kurumsal hafızayı da diri ve güncel tutmuş olacağız. Herhangi bir araç veya gerecin kendisi hiçbir zaman ana amaç değildir. Nobel ödüllü bir iktisatçının dediği gibi, bu araç ve gerecin sağladığı imkanlar ve kazandırdığı kabiliyetler önemlidir. Bakanlığımız personelinin akşam okuluna bir eğitim programı olarak değil, bu süreç içinde kazanacakları yeni kabiliyetlere, değişen dünya bakışına, birbirimizden öğrenerek iç bilgi akışının hızlanmasına, bilgi ve tecrübenin bariyerlerle ayrılarak silolaşmadığı bir çalışma ortamı oluşturmamıza katkı yapacak önemli bir sosyal aktivite olarak yaklaşmasını istiyorum."

Tüm çalışanlar katılabilecek

Akşam okulunda salı ve perşembe günleri enerji sektörüne yönelik eğitimler verilecek. Özel sektör ve Bakanlık'tan alanında yetkin isimlerin vereceği derslere tüm çalışanlar katılabilecek.

Kaynak: AA