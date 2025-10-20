Parçalı Bulutlu 12.5ºC Ankara
Türkiye
AA-İHA 20.10.2025 09:34

Hatay'da sağanak sele yol açtı: Caddeler göle döndü, otoyol kapandı

Hatay'da etkili olan sağanak sele neden oldu. heyelan nedeniyle kapanan Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkiinde mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Hatay'da sağanak sele yol açtı: Caddeler göle döndü, otoyol kapandı
[Fotograf: AA]

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısı yaptığı Hatay'ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu.

Payas ilçesinde gece karanlığında başlayan şiddetli yağış, sabah da etkisini sürdürdü. Yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle döndü, derelerde ise debi artarak sele neden oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Selin etkisiyle oluşan heyelan, Toprakkale - İskenderun Otoyolu'nun Payas mevkiinde ulaşıma kapandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede mahsur kalan araçları kurtararak yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Hatay Heyelan Meteoroloji Yağış
