Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucusu Timleri'nin katılımıyla Şehit Jandarma Er Ahmet Çerçi operasyonu gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, Arsuz ilçesi Kurtbağı mahallesi kırsalında yapılan arazi araması neticesinde 4 depo tespit edildi.

Depolar içinde 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 4 adet savunma tipi el bombası, 18 adet piyade tüfeği şarjörü, 660 çeşitli çapta ve ebatta fişek, 1 adet EYP, 4 adet EYP komuta kumandası, 2 adet EYP komuta sistemi, 8 adet elektrikli fünye, 2 kilogram dinamit lokumu, 1 adet ateşleme anahtarı, 202 kilogram amonyum nitrat gübre, 1 adet elektronik devre kartı,1 adet büyük telsiz, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.