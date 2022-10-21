İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmayla bir e-ticaret sitesinin ve buna bağlı para aktarım sitesinin taklit edilerek yaklaşık 500 kişinin 15 milyon lira dolandırıldığını belirledi.

Polis, yaklaşık 8 aylık teknik ve fiziki takiple O.B. ve H.A'nın elebaşılığını yaptığı şebekeye yönelik Adana merkezli 15 ilde şafak vakti operasyon düzenledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 128 zanlıdan O.B. ve H.A. ile internet sitelerini taklit eden web tasarımcısı O.Ç'nin de aralarında olduğu 110 kişi yakalandı.

Parayı kripto para borsalarına yatırarak aklamaya çalışıyorlardı

Operasyon kapsamında şebekenin kripto para borsalarına yatırarak aklamaya çalıştığı suçtan elde edilen gelirin, yaklaşık 6 milyon lirasına bloke konuldu.

Şüphelilerin adreslerinde da ziynet eşyaları, cep telefonları, dijital materyaller ve silahlar ele geçirildi.

18 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor

Öte yandan, yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şebeke üyelerinin banka hesaplarından bu kapsamda 60 milyon liralık işlem yapıldığı tespit edildi.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.