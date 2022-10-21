Eskişehir İl Ambulans Servisi'nde görevli ekipler, ileri sürüş teknikleri eğitimi sonrasında slalom gösterisi sundu.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, Organize Sanayi Bölgesi'nde trafiğe kapalı alanda düzenlenen etkinlikte, Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik'in de dahil olduğu bölgedeki ekiplere eğitim verildiğini söyledi.

Motosikletli ambulanslar filoya katıldı

Yılbaşından bu yana yaklaşık 100 kişinin güvenli ve ileri sürüş teknikleri konusunda eğitim aldığını belirten Pala, "Eskişehir özelinde bu eğitimlerin yanı sıra motosikletli ambulansların da filomuza katılması ile vakaya ulaşım süremiz 5 dakikanın altına inmiş durumda" dedi.

Pala, Eskişehir'deki 41 istasyonda 698 personelin, 69 ambulansla görev yaptığını ifade etti.

"Trafikte nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz"

Bilecik'te görevli acil tıp teknikeri Nurseda Gülmez ise eğitimin çok verimli geçtiğini dile getirerek, "Trafikte nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Burada bunları tecrübe etmiş olduk. Bize özgüven sağlamış oldu. Eğitimde genellikle aracın hakimiyeti ile ilgili motor bilgisi, zincir takmanın yanı sıra parkurlar vardı" diye konuştu.

Eskişehir 15. Bölge Eğitim Koordinatörü Seda Şahin de 2022 yılında 4 kez ambulans sürüş teknikleri eğitimi düzenlediklerini, katılımcı 81 personelden 14'ünün kadın olduğunu aktardı.

Etkinlik, eğitim alan personelin yaptığı slalom gösterisiyle sona erdi.