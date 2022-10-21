Çeşitli işlerde çalışmasının ardından 2019'da TTK'ye işçi alımı için başvuru yapan ve 3 yıldır kurumda çalışan Özer, -300 ila -350 kotunda 14 Ekim'de meydana gelen patlamada yaşamını yitirdi.

Bu yıl Kurban Bayramı'nın son günü Esra Baş ile nişanlanan ve gelecek yıl Kurban Bayramı'nın son günü için evlilik planı yapan Özer'in düğün hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

"Düğün yerini, yemek tepsilerini, sularını bile hazırlamıştık"

Baba Osman Özer, oğlunun TTK'ye 2019 yılında internet üzerinden müracaat ettiğini, kura sonucu isminin çıktığını ve işe başladığını söyledi.

Oğlunun TTK'de çalışmasından mutlu olduklarını belirten Özer, "Biz kendi yağımızda kavruluyoruz. 'Çocuk kendi hayatını kurtardı.' dedik ama nasip bu kadarmış" dedi.

Özer, evladının çok iyi bir insan olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Oğlumun hayalleri büyüktü. Hayali düğünden sonra ev almaktı. Kendisi nişanlıydı. Kurban Bayramı'nın son günü nişanımız vardı. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nın son günü düğünümüz olacaktı. Düğün yerini ayarladık. Yemek tepsilerini, sularına kalıncaya kadar hazırlamıştık. Her şey boşmuş, yapacak hiçbir şey kalmadı. Sözün bittiği yer."

Patlamanın olduğunu damadının haber verdiğini ve olay yerine gittiğini aktaran Özer, "Bir umutla buradan kalktık gittik. Oğluma polisten haber geldi. Ben sabah 04.00'te haber aldım. Herkesten, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Komşularım, dostlarım, tüm arkadaşlarım beni burada hiç yalnız bırakmadı. Gece de olsa gündüz de olsa bizi yalnız bırakmadılar. Önemli olan bu. Acı büyük, acımızı paylaşıyorlar" ifadesini kullandı.

"Bizimle beraber bu acıyı herkesin yaşadığına yürekten inanıyorum"

38 yaşındaki ağabey Nurettin Özer de kardeşinin elinde büyüdüğünü ve onu evladı gibi gördüğünü dile getirerek "Zor şartlarda büyüttük. Sonra biz evlendik, İstanbul'a iş için gittik, o buradaydı. Annemiz ve babamız için onu arıyorduk. Buradaki her şeyi beraber yapmaya çalışıyorduk. İyi bir kardeşti, her şeyden evvel iyi bir evlattı. Köydeki herkesin evladı, arkadaşıydı. Bizimle beraber bu acıyı herkesin yaşadığına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Kardeşiyle gerçekleştirmek istedikleri hayalleri olduğundan bahseden Özer, "O madene girdiği zaman erken emekli olacak. 'Beraber aynı zamanda emekli olur, otururuz, birlikte bahçe yaparız, meyve yetiştiririz.' diye bir hayalimiz vardı. Kendi hayalleri çok büyüktü. Cuma günü madende şehit oldu. Pazartesi günü mobilyasını almış, daha önceki hafta beyaz eşyasını almış. Nişanlısından öğrendik, kına yerini ayarlamışlar. Evlenmek, çoluk çocuğa karışmak gibi bir hayali vardı. Nasip olmadı" dedi.