Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da otomobil dere yatağına devrildi: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Bartın'da bir otomobil dere yatağına devrildi. Yaşanan kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kocareis köyü Kavlak Mahallesi mevkiinde orman yolunda ilerleyen Enes Baloğlu idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Kestane toplamak için sabah saatlerinde ormana giden vatandaşların otomobili fark ederek durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, sürücü Baloğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Baloğlu'nun cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.
Etiketler: Bartın Trafik Kazası
Son Haberler
- 13:22
- 13:09
- 13:11
- 12:58
- 12:42
Sıradaki Haber
Eskişehir'de ambulansın vakaya ulaşma süresi 5 dakikanın altına düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz