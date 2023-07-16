Hatay'da ormanlık alanda yangın: Vatandaşlar tahliye edildi

Soğukoluk Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

[Fotoğraf: İHA]

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlar tahliye edildi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Soğuoluk mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor, çevre illerden destek ekipleri de istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik" dedi.

9 uçak ve 21 helikopter söndürme çalışmalarına katılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'daki yangına ilişkin sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı:

"Hatay Belen’deki orman yangınına; 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz, 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor."