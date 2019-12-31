Türkiye
Hatay'da nehre düşen kadın halatla kurtarıldı31 Aralık 2019 Salı 13:39 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 15:21
Hatay'da Asi Nehri'ne düşen kadın, itfaiye ekiplerince halat sarkıtılarak kurtarıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde Cumhuriyet Meydanı yakınlarında bir kadının Asi Nehri'ne düştüğünü görenler itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, nehir kenarındaki otlara tutunup kurtarılmayı bekleyen kadını halat yardımıyla yukarıya çekti.
[Fotoğraf: AA]
Fatma O. isimli kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA