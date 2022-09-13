Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Hatay'ın Hassa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde Ö.C.'nin kullandığı otomobil, Dervişpaşa Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazanın etkisiyle Ö.C.'nin idaresindeki araç, savrularak park halindeki otomobile vurdu.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince Kırıkhan ve Hassa ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Hatay
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