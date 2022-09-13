Ankara'da jandarma ekipleri öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmaları amacıyla sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren okul servis araçlarına denetim uyguladı.

Denetimlerde, okul servis araçlarının hizmet yönetmeliği esaslarına göre kontrol edildi, aykırı durum tespit edilenler araçlar ise ilgili kurum veya kuruluşlara sevk edildi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okul servis araçları Okul Servis Aracı Denetim Formu'ndaki hususlara göre titizlikle kontrol edilmektedir. Taşımalı eğitim yapılan okullara öğrenci taşınması esnasında okul servis aracında öğrenci harici yolcu alınmasına, araç kapasitesi üzerinde öğrenci taşınmasına izin verilmemektedir."

