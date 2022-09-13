Balıkesir ve ilçe cumhuriyet başsavcılıklarınca gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında il merkezi ve ilçelerdeki 90 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine şafak vaktinde harekete geçen aralarında özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu 645 polis, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın koordinesinde 93 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Havadan da polis helikopterinin desteğiyle gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma" isimli operasyon kapsamında 25'i daha önce işlediği suçlardan aranan toplam 59 kişi gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 31 tabanca fişeği, 8 tüfek kartuşu, 2 kilo 596 gram uyuşturucu, 2 kök kenevir, 950 sentetik ecza hapı, 1 hassas terazi, 133 kilo bandrolsüz tütün, 30 bin dolu makaron, 18 bin 600 boş makaron, 4 sigara sarma makinesi, 24 paket kaçak sigara, 12 elektronik sigara, 172 kaçak puro ve şase numarası kazınmış bir motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete getirildi.